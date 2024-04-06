Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Adana'da dün gece saatlerinde 22 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Serbu Ece isimli kadın, aracına bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ece yaralanırken, olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Adana'da dün gece saatlerinde aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Serbu Ece isimli kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi

Üniversite öğrencisi Serbu Ece, otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Ece'nin ayağına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serbu Ece, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

15 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 15 adet boş kovan bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.