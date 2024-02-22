Adana'da İYİ Parti'de 'meclis üye listesi' krizi: İlçe yönetimi istifa etti

Adana'da İYİ Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Kuşdemir, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda üye, Belediye Başkan Adayı Kemal Metin’in kendilerini görmezden gelerek meclis üye listesi dayatması yaptığını ifade ederek istifa etti.

İYİ Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Kuşdemir, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda parti üyesi istifa etti.

Yerel seçimlere günler kala İYİ Parti'de başlayan istifa dalgası sürüyor. Son olarak Adana'da İYİ Parti'nin ilçe yönetimi istifa ettiğini duyurdu.

Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Kuşdemir, istifa nedeninin, "Belediye Başkan Adayı Kemal Metin’in parti ilçe başkanı ve yönetimini görmezden gelerek meclis üyesi listesi yapmaya çalışması ve bu dayatmasını da tehditvari bir şekilde dile getirmesi" olduğunu belirtti.

Belediye Başkan Adayı Kemal Metin’in kendilerini görmezden gelerek meclis üye listesi dayatması yaptığını ifade eden Kuşdemir, istifa sonrası yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"Parti teşkilatını, üyeleri ve şahsımı sadece ve sadece basamak olarak kullanan ve bizleri bir avuç insan topluluğu olarak görerek ’ezeceğinden’ bahsetme haddini aşan bir aday ile yola devam edemezdim. Uzlaşı ve diyalog ortamında bir türlü buluşamayan, ekipçiliği ve emeği görmezden gelen, seçilmek üzere yola çıkmasına rağmen daha seçilmeden güç zehirlenmesi yaşayan, her şeyden önemlisi parti teşkilatını ve ilçe başkanlık makamını yok sayarak liste dayatmaya kalkışan bir adayla seçime gitmek şahsım ve Karaisalı halkı için saygısızlık olacak idi. Teşkilat ile hareket etmek yerine kendi ailesiyle birlikte hareket eden ve tüm kararları aile içinde alan bir adayla seçim kazanılacağına olan inancım da gittikçe zayıflamaktadır."