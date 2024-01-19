Adana'da kadın cinayeti: Oğlunun tabancayla vurduğu kadın, 54 gün sonra öldü

Adana Seyhan'da, Nurettin Kaya isimli erkeğin, evli olduğu kadını silahla vurarak öldürdüğü sırada ateş ettiği annesi Fahriye Kaya, tedavi gördüğü hastanede 54 gün sonra hayatını kaybetti.

Adana'da oğlu Nurettin Kaya tarafından tabancayla vurulan Fahriye Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 26 Kasım'da saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Kaya, evli olduğu Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına gitti.

Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile Halime Kaya'yı başlarından vurarak, motosikletle kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen ekiplerin kontrolünde, 4 çocuk annesi Halime Kaya'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra yakalanarak gözaltına alınan Kaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

54 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Fahriye Kaya ise, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Fahriye Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.