Adana'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 7 yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Uğur A. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Uğur A. idaresindeki otomobil, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Uğur A. ile durakta bekleyen Metin C, Osman K, Hüseyin K, Aysel K, Nursever K. ve Çınar K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Osman K. ve Metin C'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.