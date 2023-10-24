Adana'da patlama sesleri: Polis alarma geçti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ardı ardına duyulan iki patlama sesi, hem polisi hem de vatandaşları alarma geçirdi.

Güncel 24.10.2023 23:01 Giriş: 24.10.2023 23:01

Güncelleme: 24.10.2023 23:14 Kaynak: iHA

A- A A+

iha

Adana’da ardı ardına duyulan 2 patlama sesi, hem polisi hem de vatandaşları alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi yakınlarında ardı ardına 2 patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak merakla sokaklarda olanı biteni anlamaya çalıştı. Polisin yaptığı çalışmada patlama sesinin doğum gününde atılan “Ramazan Topu” isimli havai fişeğinden kaynaklandığını belirledi. Polis doğum gününü kutlayan ve havai fişeği atan M.Y.A. isimli kişi gözaltına alındı.