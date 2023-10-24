Adana'da patlama sesleri: Polis alarma geçti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde ardı ardına duyulan iki patlama sesi, hem polisi hem de vatandaşları alarma geçirdi.
Kaynak: iHA
Adana’da ardı ardına duyulan 2 patlama sesi, hem polisi hem de vatandaşları alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi yakınlarında ardı ardına 2 patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak merakla sokaklarda olanı biteni anlamaya çalıştı.
Polisin yaptığı çalışmada patlama sesinin doğum gününde atılan “Ramazan Topu” isimli havai fişeğinden kaynaklandığını belirledi. Polis doğum gününü kutlayan ve havai fişeği atan M.Y.A. isimli kişi gözaltına alındı.
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