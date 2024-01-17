Adana'da perşembe gününe dikkat: Kronik hastalar için uyarı geldi

Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, perşembe günü Adana'da ortalama hava kalite indeksinin 104’e ulaşmasını ve hava kalitesinin çok daha kötü olmasını beklediklerini belirtti. Kronik hastalar için uyarı yapan Zaimoğlu, "Solunum yolu problemi olan vatandaşlarımızın son derece dikkatli bir biçimde maske kullanmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, perşembe günü Adana'daki ortalama hava kalite indeksinin 104’e ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Adanalıların, kışla birlikte akşam saatlerinde sobalardan çıkan yoğun dumanın etkisi altında adeta nefes almakta zorlandığını belirten Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, “Odun ve kömür sobaları doğal gaza oranla 3 kat daha kirlilik etkisine sahiptir. Dolayısıyla da konutlarda özellikle kış mevsiminde odun ve kalorifik değeri düşük kömürlerin yakılmasının hava kirliliği ve partikül maddenin artması açısından olumlu bulmuyorum. Özellikle Adana şartlarında söz konusu olduğunda topografik bir takım olumsuzluklarda devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

Zaimoğlu, şöyle devam etti: "Adana yükselti anlamında bir ova özelliği taşıdığı ve sırtını da Toros dağlarına verdiği için buradaki hava kirliliği ne yazık ki kentin üzerinde kalıyor ve hava kirliliğiyle bağlantılı bütün parametrelerin artmasına sebep oluyor. Onun için kış mevsiminde doğal gaz ya da kalorifik değeri yüksek yakıtların yakılması öncelikli olarak tercih edilmelidir.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

"Hava kirliliği ile ilgili birtakım değerler söz konusu. Şu anda Adana için bu değer bir takım istasyonlara göre 93 görünüyor" bilgisini veren Zaimoğlu, şunları ifade etti:

"Bunun anlamı özellikle hassas solunum yolu problemi olan insanlar için dikkatli olmalarını gerektirecek miktar. Perşembe günü kentteki havanın partikül maddeler, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve ozon değerlenin ortalama hava kalite indeksinin 104’e ulaşmasını ve hava kalitesinin çok daha kötü olmasını bekliyoruz."

KRONİK HASTALARA UYARI

Kronik hastalığı olan yurttaşlar için uyarıda bulunan Zaimoğlu, "Solunum yolu problemi olan vatandaşlarımızın son derece dikkatli bir biçimde maske kullanmalarını öneriyoruz."