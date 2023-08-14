Adana'da sahte doktorluk yapan 3 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, sahte doktorluk yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da sahte doktorluk yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu kişilerin çalıştığı 7 katlı iş yerine bazı yabancı uyrukluların tedavi amacıyla geldiğini belirledi.

Baskın yapılan binada, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen aramada, 90 serum ile 300 iğne, anestezik ve bulantı önleyici 339 kutu ilaç, 259 enjektör, ultrason, mikroskop, şeker ölçüm gibi işlemler için kullanılan 8 tıbbi cihaz, 56 Kovid-19 ve gebelik testi, 390 kan tüpü, 21 bin 645 lira ve çeşitli tıbbı malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan doktor diploması olmayan Suriye uyruklu 3 kişi hakkında "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" ile "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçundan tahkikat başlatıldı.