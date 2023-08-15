Adana'da seyir halindeki otomobil gasp edildi: 4 kişi tutuklandı

Adana’da bir yurttaşın otomobilini ve kredi kartını gasp eden 4 kişi yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin otomobilini gasp eden 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 43 yaşındaki C.K., Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halindeyken otostop yapan bir kişiyi aracına aldı.

Bu sırada 3 kişi sürücü C.K'yi darp ederek otomobilden indirip aracını ve kredi kartını gasp etti.

C.K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPMIŞLAR

Zanlılardan 29 yaşındaki Hilal Ş., ikametine yapılan baskınla, 18 yaşındaki Emirhan G., 19 yaşındaki Abdulkadir G., ve 29 yaşındaki İlker E., de Sucuzade Mahallesi'ndeki bir otoparkta çaldıkları aracın içinde yakalandı.

Bu arada zanlıların, C.K'nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin gasp ettikleri aracı bir otoparka bırakıp uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca görüntülendi.