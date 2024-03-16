Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir sulama kanalında, akşam saatlerinde İlhan İşçi isimli erkeğe ait cansız beden bulundu.

Adana'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi.

Kanaldaki akıntıda bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla sulama kanalındaki kişinin cansız bedenini çıkardı.

Yapılan incelemelerin ardından cesedin İlhan İşçi’ye ait olduğu belirlendi. İşçi’nin cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.