Adana'da takla atarak karşı şeride geçen otomobil, işçi servisiyle çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Adana’da refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçip işçi servis midibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Can Andırın (26) ile annesi Hayriye Andırın (50), hayatını kaybetti. Midibüs sürücüsü E.İ. ile 13 işçi ise yaralandı.

Adana'da takla atarak karşı şeride geçen otomobil, işçi servisine çarptı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolu Acıdere mevkisinde meydana geldi.

Adana yönüne giden Mehmet Can Andırın yönetimindeki 06 AD 6330 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Karşı şeride geçen otomobil, fabrika işçilerini taşıyan 01 S 0559 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Andırın ile yanındaki annesi Hayriye Andırın itfaiye tarafından çıkarıldı.

Yapılan kontrolde anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen Andırın ailesinin yakınları, gözyaşı döktü.

Yaralanan midibüs sürücüsü E.İ. ile 13 işçi ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Can Andırın ile Hayriye Andırın’ın cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.