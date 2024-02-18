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Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel
  • 18.02.2024 08:21
  • Giriş: 18.02.2024 08:21
  • Güncelleme: 18.02.2024 08:22
Kaynak: AA
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı
Fotoğraf: AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 ACT 241 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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