Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı

Adana'da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucunda yaralanan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 4'e yükseldi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Güncel 22.04.2024 08:16 Giriş: 22.04.2024 08:16

Güncelleme: 22.04.2024 10:14 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA