Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı
Adana'da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucunda yaralanan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 4'e yükseldi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.
Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma devrilip, yanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 FF 6095 plakalı minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralanan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 4'e yükseldi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.