Adana'da toplu taşıma aracında bir kadını taciz eden erkek tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Burcu A. isimli kadını otobüste taciz eden Hüseyin S. isimli erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da toplu taşıma aracında bir kadını taciz eden Hüseyin S. isimli erkek tutuklandı.

Olay, 21 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Burcu A. (24), muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde özel halk otobüsüne bindi.

Hüseyin S. adlı erkek de, daha önceden aynı mahallede oturduğu Burcu A’nın bulunduğu otobüse bindi. Bir süre Burcu A’yı gözetleyen Hüseyin S, daha sonra genç kadının arkasındaki koltuğa oturdu. Ardından Burcu A, Hüseyin S. isimli erkek tarafından tacize maruz bırakıldu.

Bunun üzerine genç kadının çığlık atması üzerine Hüseyin S, otobüsteki kişiler tarafından darp edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı devriye ekipleri tacizciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"BENİ SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU"

Tacize maruz bırakılan Burcu A. ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.