Adana'da Yeşil Sol Parti’ye saldırı girişimi

Adana'da bir kadın elindeki yanıcı sıvıyla birlikte Yeşil Sol Parti il binası önüne gelip bir süre bekledi. Sıvıyı ateşlemeden binadan ayrılan şahıs Seyhan ilçe binasını yakınlarında yakalandı.

Adana'da HDP ve Yeşil Sol Parti binalarına saldırı girişimi yaşandı. Sabah saatlerinde Yeşil Sol Parti ve HDP'nin il binasının bulunduğu binaya gelen bir kadın, elindeki yanıcı maddeyle kapıda bir süre bekleyip uzaklaştı. Daha sonra partinin Seyhan ilçe binasının bulunduğu caddede görülen şahıs, partililer tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Evrensel’d eyer alan habere göre, sabah 10.30’da il binasına gelen şahsın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadın önce duvara yapıştırılan Yeşil Sol Parti yazılı tabelayı ve yapıştırmaları kaldırmayı deniyor. Daha sonra çantasından yanıcı maddelerin bulunduğu şişeleri çıkarıyor. Yukarı çıkarak HDP ve Yeşil Sol Partinin bulunduğu kattan önce konulan demir kapı önünde yaklaşık 15 dakika bekliyor ve yanıcı maddeleri kapı önüne bırakıp ateşlemeden olay yerinden ayrılıyor.

PARTİDEN İLK AÇIKLAMA

Partiden yaşananlara dair yapılan ilk açıklamada, "Saat 10.30 sıralarında elinde bulunan yanıcı maddeleri Adana İl Örgütümüze bırakan kimliği belirsiz kişi 15 dakika boyunca il binamızda teftişte bulunmuştur. İl örgütümüze bıraktığı yanıcı maddelerle niyetini açık eden şahıs, sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaşmıştır" denildi.

Parti, yüzü açık olan ve görüntülere net bir şekilde yansıyan şahıs olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yakalanmamasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "IŞİD eliyle katliamların gerçekleştirildiği 2015 tarihinde, katliamların fitili ilk olarak Adana İl Örgütümüze yönelik bombalı saldırı ile ateşlenmiş ve 18 Mayıs 2015’te Adana İl Örgütümüze yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirenler bugüne kadar yakalanmamış aksine korunmuştur. İzmir İl Örgütümüzde Deniz Poyraz yoldaşımızın katledilmesi, mitinglerimize yönelik katliam saldırıları bu girişimlerin münferit olmadığının göstergesidir" denildi.

Açıklamada "Bu tür katliam ve saldırı girişimlerinin karşısında bugüne kadar sessiz kalmadık, geri adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Hiçbir katili de gül ile karşılamayacağımızı kamuoyunun bilmesi gerekir” ifadelerine yer verildi.

SEYHAN İLÇE BİNASININ BULUNDUĞU CADDEDE YAKALANDI

Partiden yapılan ikinci açıklamada ise şahsın saat 16.00'da partililer tarafından yakalandığı aktarıldı. Şahsın Seyhan ilçe binasının bulunduğu caddede, binadaki etkinliğe giden partililer tarafından görüldüğü ve yakalandığı bildirildi. Partiden yapılan açıklamada "Adana İl Örgütümüze yanıcı madde ile yapılan saldırı girişiminde bulunan şahıs, saat 16.00'da etkinliğimiz olan Seyhan İlçe Örgütümüze de girmeye çalışmış ve oradaki arkadaşlarımız tarafından yakalanarak polise teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Şahıs, parti binamızda bulunan arkadaşlarımıza verdiği bilgide, kendisini polisin yönlendirdiğini belirtmiş ve saldırı girişiminde bulunan kişinin de kendisi olduğunu kabul etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yaşananlara dair Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve partililerin saat 17.30’da Adana İl Örgütünde açıklama yapacağı aktarıldı.

ADANA’DA HDP BİNALARINA YAPILAN İLK SALDIRI DEĞİL

2022 yılının nisan ayında HDP Çukurova ilçe binasına, şubat ayında da HDP Yüreğir İlçe Örgütü binasına patlayıcı ve yanıcı madde atılarak kundaklanma girişiminde bulunulmuştu. Çukurova ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili “Siyasi parti malına zarar verme" suçundan dava açılmış, failie "mala zarar vermekten" indirimlerle 3 ay 22 gün ceza verilmişti.

YÜREĞİR BİNASINA SALDIRANLAR 23 YIL 6 AY 21 GÜN CEZA ALDI

Yüreğir ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili 3 saldırgan hakkında açılan davada Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Sanıkların tutuksuz yargılandığı davada savcı, sanıkların IŞİD ile organik bağlarına dikkat çekmişti. 13 Temmuz 2023 tarihinde görüşen karar duruşmasında 3 saldırgan hakkında “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 23 yıl 6 ay 21'er gün hapis cezası verilmişti.

2015’TEKİ BOMBALI SALDIRILARLA İLGİLİ 8 YILDIR GİZLİLİK KARARI VAR

7 Haziran 2015 seçimlerine 2 hafta kala 18 Mayıs 2015’te Adana ve Mersin’de HDP il binalarına yapılan, yaralıların olduğu saldırı ile ilgili ise yargılanan tek bir kişi bile olmadı. 8 yıldır dosya ile ilgili gizlilik kararı devam ediyor. Bombalı saldırının yapıldığı gün Emniyet, saldırıyı gerçekleştiren Savaş Yıldız’ın ismini basına "DHKPC üyesi" olarak verdi. Yıldız daha sonra Suriye’de IŞİD üyesi olarak ortaya çıktı.