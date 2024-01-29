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Adana'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 9 yaralı

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 29.01.2024 15:32
  • Giriş: 29.01.2024 15:32
  • Güncelleme: 29.01.2024 15:35
Kaynak: DHA
Adana'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 9 yaralı
Fotoğraf: DHA

Adana'da şehir içinde meydana gelen trafik kazada 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı yolcu minibüsü, Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 7 yolcu ile sürücü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekiplerce çıkartılırken, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Minibüs şoförü tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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