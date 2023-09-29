Adana'daki iki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 mahallede saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki orman yangınını söndürdü.
Kaynak: DHA
Adana'nın Kozan ilçesinde iki mahallede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Kozan ilçesine bağlı kırsal Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangınlara 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 müdahale aracı ve 85 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesinin ardından önce Kuyubeli'ndeki daha sonra Gökgöz'deki yangın kontrol altına alındı.