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Adana'daki iki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 mahallede saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki orman yangınını söndürdü.

Güncel
  • 29.09.2023 14:41
  • Giriş: 29.09.2023 14:41
  • Güncelleme: 29.09.2023 16:38
Kaynak: DHA
Adana'daki iki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde iki mahallede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Kozan ilçesine bağlı kırsal Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangınlara 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 müdahale aracı ve 85 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesinin ardından önce Kuyubeli'ndeki daha sonra Gökgöz'deki yangın kontrol altına alındı.

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