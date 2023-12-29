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Adana Demirspor, Belhanda ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Spor
  • 29.12.2023 10:33
  • Giriş: 29.12.2023 10:33
  • Güncelleme: 29.12.2023 10:35
Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Belhanda ile yolları ayırdı

Adana Demirspor, yaptığı açıklamada Belhanda'yla yolların ayrıldığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Belhanda. Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 

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