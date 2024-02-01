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Adana Demirspor, Fransız golcüyü kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Olympique Lyon’un 20 yaşındaki Fransız golcüsü Breyton Fougeu ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor
  • 01.02.2024 22:25
  • Giriş: 01.02.2024 22:25
  • Güncelleme: 01.02.2024 22:28
Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Fransız golcüyü kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Lyon’dan Breyton Fougeu ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Adana ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Olympique Lyon takımından Breyton Fougeu ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fougeu’a ’Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" denildi. 

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