Adana Demirspor, Fransız golcüyü kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Olympique Lyon’un 20 yaşındaki Fransız golcüsü Breyton Fougeu ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Lyon’dan Breyton Fougeu ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Adana ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Olympique Lyon takımından Breyton Fougeu ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fougeu’a ’Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" denildi.