Adana Demirspor, Genk deplasmanında uzatmalarda mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi KRC Genk'e 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor, Belçika ekibi Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

9'uncu dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Sor'un şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında çalımlarla çizgiye inen Yusuf Sarı'nın sert ortasında kaleci topu yumrukla uzaklaştırdı.

19'uncu dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Cherif Ndiaye'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Vandevoordt gole izin vermedi.

38'inci dakikada sağ kanattan gelişen Genk atağında çizgiye kadar inen Fadara ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde El Khannous'us yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Karacic topu köşeden kornere çeldi.

45'inci dakikada Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına kadar girip çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Vandevoordt, topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Akbaba'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

63'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı ortasını yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Stambouli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

77'nci dakikada skora eşitlik geldi. Galarza'nın kendi sahasından attığı uzun pasta ceza sahası içinde topu önünde bulan Arokodare'nin volesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90+3'üncü dakikada Genk öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Hrosovsky ortasını yaptı. Ceza sahası içinde McKenzie'nin kafayla arkaya aşırttığı topa Munoz yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

90+7'nci dakikada Adana Demirspor'da Semih'in uzun kullandığı serbest vuruşta Niang'ın kafayla Emre Akbaba'ya indirdi. Penaltı noktası yakınında topu kontrol eden Emre Akbaba'nın dönüp yaptığı vuruşta kaleci Vandevoordt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmada KRC Genk, 2-1'lik skorla galip geldi.