Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile anlaştıklarını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı.

Adana Demirspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaştıklarını açıkladı.

Patrick Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serkan Damlu'ya emanet eden Adana Demirspor'da yeni teknik direktör için karar verildi.

Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman'ı takımın başına getirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.