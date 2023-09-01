Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Genk'e penaltılarla 5-4 yenilerek turnuvadan elendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor, Belçika ekibi Genk ile karşılaştı. İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor, evinde rakibine normal sürede 1-0 üstünlük kurdu.

Toplam skor 2-2'ye geldiği için maç uzadı ancak uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibine kaybeden Adana Demirspor, ilk kez katıldığı Avrupa kupalarına veda etti. Genk adını Konferans Ligi'nde gruplara yazdırdı.

PENALTI KAÇIRAN BELHANDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Penaltılarda Genk 5'te 5 gol bulurken Adana Demirspor tek penaltı kaçırdı. Penaltıyı kaçıran Belhanda, maçın kaybedilmesiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşlarının teselli ettiği yıldız futbolcu, gözyaşları içerisinde soyunma odasına gitti.