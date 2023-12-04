Adana Demirspor’da Kluivert ile yollar ayrıldı

15’inci haftada Galatasaray ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktörü Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor 04.12.2023 14:58 Giriş: 04.12.2023 14:58

Güncelleme: 04.12.2023 15:05 Kaynak: DHA

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella’nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı. Adana ekibinin ligin 15’inci haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Mavi-lacivertli kulüple 20 karşılaşmaya çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.