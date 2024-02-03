Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı, 1 gözaltı

Adana’da akrabalar arasında pompalı tüfekli ve tabancalı kavgada çıktı. 1’i kadın 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Sarıçam Mahallesi ve Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Karşılıklı iki mahallede oturan akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Her iki tarafta birbirine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda Ahmet Ö. (75), Melis Ö. (29), Ahmet Ö. (19), Mehmet D.(26) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. A.Ö isimli bir kişi suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Silahlı kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Polis bölgede yaptığı incelemelerde 30’un üzerinde boş kovan buldu.

Öte yandan, mahalledeki evlerin camlarına ve sokakta bulunan araçlara mermi isabet etti.