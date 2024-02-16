Adana’da doktora yumruklu saldırı

Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'nde bir hasta tartıştığı doktoru yumrukladı.

Dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’ndeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde i Doktor Hüseyin D.'ye yumruklu saldırı yapıldı.

İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen Bekir G.(50), görevli Doktor Hüseyin D. (30) ile kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı.

Tartışma devam ederken Bekir G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı. Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.