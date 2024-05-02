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Adana’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Adana’da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Güncel
  • 02.05.2024 21:25
  • Giriş: 02.05.2024 21:25
  • Güncelleme: 02.05.2024 21:28
Kaynak: İHA
Adana’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
İHA

Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

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