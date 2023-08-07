Adana’da geri dönüşüm tesisinde yangın: Ekipler, müdahale ediyor

Adana’da bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü.

Adana'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, dumanlar şehrin birçok noktasından kilometrelerce uzaktan görüldü.

İHA'nın haberine göre; Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yangını fark edip haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk ekiplerin bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladığı bildirildi.



Öte yandan tesiste çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı.