Adana’da sahte polis yakalandı: Kendisini durduran polislere “Hayırdır devrem” demiş

Adana’da kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıtan kişi, gerçek polislere “Hayırdır devrem” diyerek sahte polis kimliğini gösterince yakalandı. Şüpheli H.D. emniyetteki ifadesinde, "Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum" diyerek kendisini savundu.

Güncel 26.02.2024 10:29 Giriş: 26.02.2024 10:29

Güncelleme: 26.02.2024 10:33 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA