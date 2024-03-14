Adana’da seçim afişleri toplatıldı: "Bu iş kontrolden çıkmış durumda"

Adana’da Seçim Kurulu kararı ile kentin birçok kavşağına, bulvarına ve aydınlatma direklerine asılan 'seçim afişleri' toplatıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bu iş kontrolden çıkmış durumda” dedi.

Adana’da Seçim Kurulu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde siyasi partilerin belediye başkan adaylarının kavşak ve ağaçlara astığı pankartların çevre kirliliği ile trafik sorunlarına neden olduğu gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi.

Kentteki hemen hemen tüm kavşaklarına, bulvarlarına ve aydınlatma direklerine partiler ve muhtar adayları afiş astırdı. Yasal noktaların dışarısına asılan afişler seçim kurulu kararı ile toplatıldı.

"Başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmamıştır" diyen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Adana’da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye, ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş. Bunun dışında afiş asılması doğru değil. Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ilçe seçim kurulları, afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz” dedi.