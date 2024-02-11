Adana’da trafik kazası sonrası silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tayfun T. ile sonrasında silahlı kavgada birbirlerini yaralayan Naim Emin Ü. ve Sedat E. hastaneye kaldırıldı.

Adana’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası silahlı kavga çıktı. Kavga sonrası kazaya karışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Naim Emin Ü. Kullandığı 01 ADU 584 plakalı Volkswagen marka aracı ile Tayfun T. (21) idaresindeki 01 ALA 401 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü yere savrulurken Volkswagen marka otomobil bir işyerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Tayfun T.’in yakını Sedat E. (33) olay yerine gelerek otomobil sürücüsü Naim Emin Ü. ile kavga etti.

Kavgada kısa sürede silahlar çekildi. Naim Emin Ü. ve Sedat E. karşılıklı birbirlerine tabancayla ateş etti.

Her iki tarafta birbirini ayağından yaraladı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tayfun T. ile sonrasında silahlı kavgada birbirlerini yaralayan Naim Emin Ü. ve Sedat E. hastaneye kaldırıldı.