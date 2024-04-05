Adana’da yeniden seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını aldı

Adana’da bir kez daha seçimi kazanan CHP'li Zeydan Karalar mazbatasını aldı. Karalar, "İlk yapacağımız iş otogar konusunu meclisten geçirip başlamak" dedi.

Yerel seçimlerden Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) bir kez daha Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, beraberindekilerle birlikte Adana Adliyesi’nde düzenlenen törenle ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Karalar, mazbatasını aldıktan sonra büyükşehir belediyesi taş bina balkonuna çıkarak Adanalılara seslendi.

Karalar, AKP’li kesimden de ciddi oy aldığını ifade ederek oy veren tüm siyasi parti mensuplarına teşekkür etti.



Karalar, Adana’da 10 belediyenin CHP yönetimine geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Tarih yazmaya devam edeceğiz. Ben size söz vermiştim. Seyhan Belediye Başkanı olduğumda Çukurova CHP’nin kalesi gibiydi artık Seyhan da CHP’nin kalesi. Farkla kazandık. Herkese teşekkür ediyorum. Biz geldiğimiz yerde farkımızı, adaletimizi gösteriyoruz. Belediyecilik nasıl yapılır herkese gösteriyoruz. Biz de seçimlerde yeniden kazanıyoruz. Şimdi ilk kez ikinci kez üst üste seçimi kazanan partiyiz burada. Herkes Yüreğir’den endişe ediyordu. Bize oy vermeyen Romenlerle, bize oy vermeyen Urfalı, Mardinli Araplarla, bize kısmen oy veren Balkanlılarla ciddi altyapı çalışmaları yaptık.

Orada yaptığımız çalışmalarla Yüreğir de bizim oldu. İddialı gördüğüm hedeflediğim 6 ilçe vardı. Tufanbeyli, Aladağ, Pozantı, Karataş biri de Yumurtalık, buralar kesin alacağımız belediyelerdi, merkezde de Yüreğir’di. Sarıçam ve Kozan’ı elimizden kaçırdık ama bu yeni belediye başkanları kardeşlerimle uyumlu çalışarak sosyal belediyeciliği göstererek geri kalan 6 belediyeyi de sonra inşallah alacağız."



"OTOGAR KONUSUNU MECLİS'TEN GEÇİRECEĞİZ"



İlk olarak otogar sorununu çözeceklerini belirten Karalar, şöyle konuştu:



"Ben anlattım sizlere otogarı neden yapamadığımızı. 2-2,5 yıldır ’mecliste de çoğunluğu bize vermemiz lazım’ diye bütün Adana’ya anlattık. Bütün Türkiye’de de Adana’da da artık meclis çoğunluğunu da verdiniz. Onun için de bütün Adana’ya teşekkürler. Dolayısıyla bir sıkıntı kalmadı. Şimdi kent meydanındaki problemi hemen çözeceğiz. İlk yapacağımız iş otogar konusunu meclisten geçirip başlamak."

Sosyal medya hesabından da mazbata ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Karalar, "Dünyanın en güzel kadınıyla birlikte mazbatayı aldım" yazdı.