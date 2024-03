Adana’da yüzlerce at ve eşek eti kemiği bulundu!

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı görüldü.

"HER ZAMAN OLAN BİR ŞEY"

Çevreye kötü koku yayılması üzerine yurttaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.



Çevrede oturan yurttaşlar duruma isyan etti. Açıklama yapan mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.