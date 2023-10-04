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Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 04.10.2023 20:54
  • Giriş: 04.10.2023 20:54
  • Güncelleme: 04.10.2023 23:30
Kaynak: İHA
Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sularında Turgutlu Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 10 arasöz 50 yangın söndürme işçisi ile ilk müdahale yapıldı.Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdürüldüğü bildirildi. 

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