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Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

Spor
  • 18.01.2024 16:09
  • Giriş: 18.01.2024 16:09
  • Güncelleme: 18.01.2024 16:18
Kaynak: Spor Servisi
Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı
Fotoğraf: AA

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

 Adanaspor, 1. Lig'de 20 puanla 13. sırada yer alıyor.

Adana temsilcisi Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 6-0'lık sonuçla mağlup olmuştu. 

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