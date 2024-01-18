Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/sVAKEgs8fa — Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) January 18, 2024

Adanaspor, 1. Lig'de 20 puanla 13. sırada yer alıyor.

Adana temsilcisi Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 6-0'lık sonuçla mağlup olmuştu.