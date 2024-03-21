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Aday geri çekildi: Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da AKP'nin adayını destekleyecek

Gelecek Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceklerini açıkladı. Partinin adayı Ferit Çevik adaylıktan çekildi.

Güncel
  • 21.03.2024 13:09
  • Giriş: 21.03.2024 13:09
  • Güncelleme: 21.03.2024 13:14
Kaynak: Haber Merkezi
Aday geri çekildi: Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da AKP'nin adayını destekleyecek

Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceğiz" dedi.

Böylece Gelecek Partisi'nin Şanlıurfa adayı Ferit Çevik de AKP'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül lehine adaylıktan çekildi.

AKP'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal ve yönetimine, yerel yönetimler seçimlerinde AK Kadrolara verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

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