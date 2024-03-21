Aday geri çekildi: Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da AKP'nin adayını destekleyecek
Gelecek Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceklerini açıkladı. Partinin adayı Ferit Çevik adaylıktan çekildi.
Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP'yi destekleyeceklerini açıkladı.
Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceğiz" dedi.
Böylece Gelecek Partisi'nin Şanlıurfa adayı Ferit Çevik de AKP'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül lehine adaylıktan çekildi.
Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceğiz. @zabeyazgul @GelecekPartiTR @gelecek63 https://t.co/ecxLeweX9T— Hidayet Baysal (@hidayetbaysal8) March 20, 2024
AKP'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal ve yönetimine, yerel yönetimler seçimlerinde AK Kadrolara verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
AK Partimize ve AK Kadrolara destek çığ gibi büyüyor. Bu akşam Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın @mehmetozhaseki ve TBMM Başkanvekilimiz Sayın @bybekirbozdag tarafından parti rozetleri takdim edilen hemşehrilerimizle daha da güçlendik.— Zeynel Abidin BEYAZGÜL (@zabeyazgul) March 20, 2024
Ayrıca Gelecek Partisi… pic.twitter.com/E6yjwPcQJd