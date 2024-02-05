Aday krizi seçim erteletti

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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin süresiz erteleyerek anlaşmazlıklara yol açan seçim yasasını iptal etti. Sall'ın kararı, Anayasa Konseyi'nin ocak ayında bazı önde gelen adayları seçim listesinden çıkarma kararının ardından geldi. Söz konusu karar, seçim sürecine ilişkin hoşnutsuzluğu körükledi.

Ulusal Meclis’in Anayasa Konseyi’ne “yolsuzluk” suçlamaları yöneltmesi akabinde cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini araştıracak bir komisyon kurmaya karar verdiğini kaydeden Sall, Anayasa Konseyi’nin ise tüm suçlamaları reddettiğini belirtti.

"Bu sıkıntılı koşullar, seçim öncesi ve sonrası anlaşmazlıkların tohumlarını ekerek oylamanın güvenilirliğini ciddi şekilde zayıflatabilir" diyen Sall, tartışmanın Anayasa Konseyinin açıkladığı nihai aday listesinde yer alan bir ismin Fransız vatandaşı olduğunun ortaya çıkmasıyla daha da derinleştiğine vurgu yaptı. Söz konusu adayın, "Cumhurbaşkanlığı için tüm adayların yalnızca Senegal vatandaşı olması gerektiği" yönündeki Anayasa'nın 28'inci maddesini ihlal ettiğine dikkati çeken Sall, bu şartlar altında seçimin güvenilirliğinin büyük ölçüde zarar gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sall, Senegal'in bir iç kriz kaldıramayacağını ve kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince yasama ile yargı arasındaki anlaşmazlığa müdahale etmeyeceğinin altını çizdi.

VATANDAŞLIK KRİZİ

Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'ın oğlu Karim Wade'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı, Fransız vatandaşlığından geç ayrılması nedeniyle Anayasa Konseyi tarafından kabul edilmemişti. Seçimin en güçlü adaylarından gösterilen Wade'nin yarış dışı kalması başta partisi olmak üzere birçok çevre tarafından tepki ile karşılanmıştı. Kamuoyunda Wade'nin "haksız yere" saf dışı kaldığı yorumları yapılırken, Anayasa Konseyi'nin onay verdiği Rose Wardini isimli adayın Fransız vatandaşı olduğunun ortaya çıkması eleştirileri güçlendirdi. Bunun üzerine başta Wade'nin partisi Senegal Demokrat Parti (PDS) olmak üzere birçok çevrede Anayasa Konseyinin yetkinliği sorgulanmaya başlandı ve bazı hâkimler arasında rüşvet iddiaları gündeme geldi.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960 yılından bu yana sandık yoluyla büyük ölçüde barışçıl bir şekilde gerçekleşen dört iktidar değişimi, uluslararası arenada Senegal'in demokrasi ve istikrar konusundaki itibarını artırdı.