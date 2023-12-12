Aday seçiminde liyakat vurgusu

CHP üyesi gazeteci Dr. Sokol Brahaj ile CHP’li siyaset bilimci İzmirli akademisyen Doç. Dr. Çağdaş Cengiz tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben ortak bir açık mektup kaleme alındı.

BİRGÜN EGE

Yaklaşan yerel seçimler öncesi İzmir ili ve ilçelerinde devam eden aday belirleme süreçleri sürüyor. CHP üyesi gazeteci Dr. Sokol Brahaj ile CHP’li siyaset bilimci İzmirli akademisyen Doç. Dr. Çağdaş Cengiz, CHP'nin masa başı ittifaklardan öte, sahada etkin aday profiline odaklanılması ve seçim yarışında bıçak sırtı görünen veya eldeki belediyeyi kaybetme riski barındıran bazı ilçelerde aday belirleme süreçlerine daha da özen gösterilmesi gerektiği konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulundu. İki isim belirlenecek büyükşehir başkan adayının, ilçe belediye seçimlerinde seçmenin oy verme davranışına doğrudan etkisinin olacağını vurguladı.

Doç. Dr. Cengiz, “Geniş tabanlı bir uzlaşı, tüm şehirdeki oy potansiyelinin tahkimi açısından olumlu etki yaratabilir. Fakat değişim gerçeğini sahada yansıtacak olan asıl aktörler, daha da derinleşmekte olan ekonomik krizde sosyal belediyecilik anlayışıyla halkı yanına alıp toplumsal dayanışmayı yükseltebilecek ve gerekirse bizzat örgütleyebilecek nitelikteki genç aday adaylarıdır. Deprem gerçeğine karşı hızlı bir eylem planı ortaya koyabilecek, arazi rantına direnip tarımsal sürdürülebilirliğe önem verecek; kolay ulaşılabilir ve halkla dayanışma halinde çalışabilecek adayların önü açılmalıdır” dedi. “Ekonomik krizin artık topyekün bir üretim ve gelir eşitsizliği krizine dönüştüğü çıkmaz bir yoldayız” diyen Cengiz, belediyelerin istihdam yaratacak projelerdeki öncü rolüne dikkat çekti.

İZMİR’İN DEPREM İLE İMTİHANI

Cengiz’e göre Torbalı Örneği bu açıdan bahsi geçen önceliklere istinaden model geliştirmek çok önemli. Özellikle deprem konusunun seçilecek aday açısından oldukça belirleyici bir faktör olduğunu aktaran akademisyen Cengiz, “Keza İzmir'in altı fay hatlarıyla örülü. Maalesef durum bu. Buna rağmen, altından aktif fay hattı geçen bölgelerimizde, örneğin yüz yılda bir deprem tetikleyen ve halihazırda son büyük depreminin üzerinden yaklaşık yüz yıl geçmiş olan Torbalı ilçemizde bile, sadece tek bir aday adayının halkı mağdur etmeyecek şekilde düşünülmüş deprem ile ilgili ciddi bir ön çalışması ve teknik bir planı olduğunu görüyoruz, bunu halk da görüyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Brahaj ise “Bir deprem planı ortaya koyabilen, genç, dinamik, liyakatli ve tüm toplumsal katmanları kapsayıcı nitelikteki adayların önünün açılması gerekiyor” dedi. Brahaj akademik çevreler ile iş birliğinin yanı sıra, İzmir’in sosyolojisi düşünüldüğünde, Balkan kökenli yurttaşlar özelinde Balkan ülkeleri ile iş birliğini seferber edebilecek genç aday adaylarına dikkat çekti.

Bu hususta orijinal projeleri ile ön plana çıkan Balkan kökenli Torbalı aday adayı Dr. Efe Yakkan başta olmak üzere, şu ana kadar aday adayları yapabildiğimiz görüşmelerde bu hususların oy tabanına etkisini de masaya yatırdıklarını ifade Brahaj “Şu unutulmasın ki Balkan kökenli ve Balkanlar'a yönelik açılımı olan yerel idareci adayları, partimizin oy tabanını hiç olmadık ölçüde geniş bir sahaya yayıyor. Sayın genel başkanı bu hususta bilgilendirdik” diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük üçüncü ili olan İzmir'in aynı zamanda kadim bir liman şehri olarak başta Balkan halkları ile derin bağlarına işaret eden Dr. Brahaj, İzmir'de yaşayan Balkan kökenli, mübadil ve muhacir vatandaşların Balkanlar ile başta çifte vatandaşlık hakkı olmak üzere uluslararası irtibatını güçlendirecek, küresel diplomasinin imkânlarını kullanabilecek ve bölge ile ilişkileri geliştirebilecek liyakat sahibi adayların önemini vurguladı.