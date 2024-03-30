Adayın vaatlerini partisi çürütüyor

Rant, talan, yağma ve sömürü iktidarı AKP’nin adayları seçimi almaları halinde kent suçlarına devam edecek. İstanbul ve diğer kentlerdeki projeler bu düzenin örneği. Kendi adayları dahi bu rant projelerini savunamıyor.

Haber Merkezi

AKP iktidarı yaptığı ‘mega ve çılgın’ projeler ile ülkeyi ve İstanbul’u adeta yokuş aşağı sürüklemeye devam ediyor. Yüz binlerce ağacın kesildiği ormanlarda maden çalışmalarının yapılmasıyla İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları riske atılıyor. ‘Çılgın proje’ olarak tanıtılan Kanal İstanbul ile rant odaklı projeler hayata geçiriliyor, başta deprem olmak üzere yurttaşların hayatı riske atılıyor. Uzmanlar projelere inanmak dahi istemediğini söyleyerek AKP’nin projelerine “Akıl tutulması” diyor. Öte yandan AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum’un ‘yeşil alan’ temalı tüm projeleri, bizzat partisinin talan odaklı çalışmalarıyla yalanlanıyor.

KUZEY ORMANLARI

AKP iktidarı tarafından yapılan mega projelerle ağır hasar alan Kuzey Ormanları madene kurban ediliyor. Yapılaşmanın arttığı ve İstanbul’un en önemli su havzasına sahip orman, sermayeye adeta peşkeş çekiliyor. Proje sahası ve çevresinde birçok bitki türü ve hayvan bulunuyor. Son olarak Çatalca mevkiinde yapılmak istenen 973 futbol sahası büyüklüğündeki alanda maden işletmek için çalışma başlatılmıştı. İktidara yakın şirketlerden biri olan ve sık sık kamudan ihale alan Limak Holding Kuzey Ormanları’nın Tekirdağ Saray mevkiinde gnays ocağı işletmek için başvuruda yapmıştı. Proje hayata geçerse 110 futbol sahası büyüklüğünde alan da madene kurban edilecek.

KANAL İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnadına yapacağız' dediği Kanal İstanbul Projesi ise uzmanların tüm uyarılarına rağmen devam ediyor. Proje'nin imar planına yargı 'Dur' dese de iktidara yakın şirketlerin aldıkları ihalelerle alan talana açılıyor. Son olarak proje alanında iktidara yakın şirket, 3.3 milyar dolarlık ihaleyi kaptı. Yapılan ihalelerle devasa büyüklükteki alana “konut” ve “ticaret alanı” inşaatı planlanıyor.

Öte yandan AKP’nin İBB Adayı Kurum’un “Kanal İstanbul gündemimizde yok” söyleminin gerçek dışı olduğu anlaşılmıştı. Kurum’un önceki Kabine’de başında olduğu Çevre Bakanlığı’nın dönüşüm planlarını bile Kanal İstanbul’a göre yaptığı öğrenilmişti. AKP’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için hayata geçirmeye çalıştığı ‘Türkiye Yüzyılı’ projesinin içinde de Kanal İstanbul’a yer verildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı’nda yer aldığı ortaya çıkan Kanal İstanbul’un bahanesi olarak AKP’lilerin sürekli tekrarladığı boğaz trafiği de yer almıştı. Planda “İstanbul Boğazı gemi trafiği artmakta. Karadeniz’deki liman kapasitesindeki artışlar İstanbul Boğazı’nda baskı oluşturdu” iddialarında bulunulmuştu.

YAĞMA PROJELERİ

Megakent, olası İstanbul Depremi’yle de karşı karşıya. 6 yıl içinde beklenen depreme karşı iktidarın çalışmaları ise talan odaklı. Depreme hazırlık yapmayan iktidar, son olarak Şişli’nin merkezindeki dört futbol sahası büyüklüğünde bir alan ‘deprem yasaları’ kullanılarak ve Kurum’un imzasıyla “rezerv yapı alanı” ilan edildi. Rezerv alan ilan edilen yer “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak tanımlandı.

Şişli’deki projeye "Şişli’nin Kanal İstanbul’u denilmişti.

∗∗∗

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un vaatleri arasında bulunan ancak partisi tarafından çürütülen projeleri şöyle:

• İstanbul’da 5 yıl içinde 39 ilçede yatay mimari eksenli 300 bin konut inşa edeceklerini söyleyen Kurum’un bakanlık döneminde başlatılan TOKİ projeleri çoğu hâlâ tamamlanamadı.

• Kurum mega kentliler için yeşil alan sözü verse de, Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarla kamuya ait çoğu askeri ve orman alanı olan bölgeler özelleştirme kapsamında talana açıldı.

• Kuzey Ormanları AKP’nin kendi eliyle parçalandı. Bilim insanlarının zemin ve hava koşullarının uygun olmadığını ısrarla belirtmesine rağmen inşa edilen İstanbul Havalimanı ve bağlantı yolları nedeniyle 13 milyon ağaç kesildi. Kurum ise aynı bölgeye yapılmak istenen Kanal İstanbul projesine ise üç maymunu oynadı.

∗∗∗

BİRBİRLERİNİ YALANLADILAR

Yerel seçimler öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, seçim vaadi olarak Kınık’a yeni bir termik santral projesini gündeme getirdi. AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ ise Bayraktar'ın vaadinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Gündemimizde İzmir’de termik santral yapma konusu yoktur" diyerek yalanladı.