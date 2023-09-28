'Adet' kelimesine sansür uygulayan ATV'ye Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

Farah Zeynep Abdullah, ATV'de ilk kez ekrana gelen Bergen filmindeki sansürlenen sahnelere “Diyecek söz yok, çok utandım, izleyenlerden özür dilerim” diyerek tepki gösterdi.

Evli olduğu Halis Serbest isimli erkek tarafından vurularak öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve Farah Zeynep Abdullah’un başrolü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı ‘Bergen‘ 2022’de vizyona girmiş, gişe rekorları kırmıştı.

Televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan Bergen filminde bazı sahneler sansürlenince Farah Zeynep Abdullah duruma tepki gösterdi.

tvde çatır çutur millet birbirini vursun, sen git ADET kelimesini kes, istanbul sözleşmesi yaşatırı kes, dans sahnelerini gösterme, hamamda da sırtı mı sansürlemişler dediniz? slsspsps of dicek söz yok, çok utandım, ben özür dilerim izleyenlerden bu saçma sansürlerden dolayı,… https://t.co/TVnV22KsLT — fafazey (@fzaofficial) September 28, 2023

Farah Zeynep Abdullah rol aldığı filmdeki 'adet' kelimesine sansür uygulayan ATV'yi ve RTÜK'ü etiketleyerek şu paylaşımı yaptı;

“Televizyonda çatır çutur millet birbirini vursun, sen git ADET kelimesini kes, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ı kes, dans sahnelerini gösterme, hamamda da sırtı mı sansürlemişler dediniz? slsspsps Of diyecek söz yok, çok utandım, ben özür dilerim izleyenlerden bu saçma sansürlerden dolayı, Prime’da olması lazım hala, yoksa da dizipalda her şekil vardır.”