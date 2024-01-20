“Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazananlar açıklandı

Kadın öykü yazarlarına ve kadınlara destek olmak için hayata geçirilen ve Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 450 kadının öykü gönderdiği “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazananlar açıklandı. “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi Ayrıkotu Kitap Yayınevi etiketiyle 8 Mart’ta raflarda olacak.

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“Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazanan isimler belli oldu. Seçki için yaklaşık 450 kadın öykü gönderdi. Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışındaki katılımcılardan gelen öyküleri ön jüri ve jüri değerlendirdi. 11 kadın yazarın öyküsü “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’nde yer almaya hak kazandı. Seçkiye girmeye hak kazananlar alfabetik sıraya göre: Esra Eren: Yine De Yeniden Esra Şahiner: Mermer Ezgi Yavuz: Komşu Havva Nur Kocabaş: Kanlı Çıkrık Müge Oskay: Döngü Özlem Turgut: İpteki Sinem Hızarcı: Tırtıllı Kurabiye Sitare Sarayönlü: Fidan Ablamın İkinci Gidişi Şafak Kumargal: Melekten Gelen İşaret Zeynep Ayva- Benim Adım Xx Zeynep Zorlu: Karanlık Köyün Cini Fotoğraf: Projenin yaratıcısı ve sahibi, televizyon programcısı ve yazar Yasemin Seven Erangin Fotoğraf: Projenin koordinatörü ise gazeteci yazar Ülkü Yağmur Ural Genç kadın yazarların öykülerini göndereceği seçkinin jürisi de kadın yazarlardan oluştu. Seçkiye girmeye hak kazanan öyküleri seçen jüride, Buket Uzuner, Özlem Pekcan, İpek Özbey, Hatice Meryem, Elçin Poyrazlar, Ayşen Şahin, Ayça Güçlüten, Elif Key, Ayça Erkol ve Gönül Demircioğlu yer aldı. 8 MART'TA RAFLARDA YERİNİ ALACAK Seçkinin gelirinin tamamı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlanacak. Kadın öykü yazarlarına ve kadınlara destek olmak için hayata geçirilen “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi Ayrıkotu Kitap Yayınevi etiketiyle 8 Mart’ta raflarda olacak.