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“Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazananlar açıklandı

Kadın öykü yazarlarına ve kadınlara destek olmak için hayata geçirilen ve Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 450 kadının öykü gönderdiği “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazananlar açıklandı. “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi Ayrıkotu Kitap Yayınevi etiketiyle 8 Mart’ta raflarda olacak.

Kadın
  • 20.01.2024 17:17
  • Giriş: 20.01.2024 17:17
  • Güncelleme: 20.01.2024 17:18
“Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazananlar açıklandı

“Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazanan isimler belli oldu.

Seçki için yaklaşık 450 kadın öykü gönderdi. Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışındaki katılımcılardan gelen öyküleri ön jüri ve jüri değerlendirdi.

11 kadın yazarın öyküsü “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’nde yer almaya hak kazandı.

Seçkiye girmeye hak kazananlar alfabetik sıraya göre:

Esra Eren: Yine De Yeniden

Esra Şahiner: Mermer

Ezgi Yavuz: Komşu

Havva Nur Kocabaş: Kanlı Çıkrık

Müge Oskay: Döngü

Özlem Turgut: İpteki

Sinem Hızarcı: Tırtıllı Kurabiye

Sitare Sarayönlü: Fidan Ablamın İkinci Gidişi

Şafak Kumargal: Melekten Gelen İşaret

Zeynep Ayva- Benim Adım Xx

Zeynep Zorlu: Karanlık Köyün Cini

Fotoğraf: Projenin yaratıcısı ve sahibi, televizyon programcısı ve yazar Yasemin Seven Erangin
Fotoğraf: Projenin koordinatörü ise gazeteci yazar Ülkü Yağmur Ural

Genç kadın yazarların öykülerini göndereceği seçkinin jürisi de kadın yazarlardan oluştu. Seçkiye girmeye hak kazanan öyküleri seçen jüride, Buket Uzuner, Özlem Pekcan, İpek Özbey, Hatice Meryem, Elçin Poyrazlar, Ayşen Şahin, Ayça Güçlüten, Elif Key, Ayça Erkol ve Gönül Demircioğlu yer aldı.

8 MART'TA RAFLARDA YERİNİ ALACAK

Seçkinin gelirinin tamamı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlanacak. Kadın öykü yazarlarına ve kadınlara destek olmak için hayata geçirilen “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi Ayrıkotu Kitap Yayınevi etiketiyle 8 Mart’ta raflarda olacak.

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