“Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazananlar açıklandı
Kadın öykü yazarlarına ve kadınlara destek olmak için hayata geçirilen ve Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 450 kadının öykü gönderdiği “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazananlar açıklandı. “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi Ayrıkotu Kitap Yayınevi etiketiyle 8 Mart’ta raflarda olacak.
“Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’ne girmeye hak kazanan isimler belli oldu.
Seçki için yaklaşık 450 kadın öykü gönderdi. Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışındaki katılımcılardan gelen öyküleri ön jüri ve jüri değerlendirdi.
11 kadın yazarın öyküsü “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi’nde yer almaya hak kazandı.
Seçkiye girmeye hak kazananlar alfabetik sıraya göre:
Esra Eren: Yine De Yeniden
Esra Şahiner: Mermer
Ezgi Yavuz: Komşu
Havva Nur Kocabaş: Kanlı Çıkrık
Müge Oskay: Döngü
Özlem Turgut: İpteki
Sinem Hızarcı: Tırtıllı Kurabiye
Sitare Sarayönlü: Fidan Ablamın İkinci Gidişi
Şafak Kumargal: Melekten Gelen İşaret
Zeynep Ayva- Benim Adım Xx
Zeynep Zorlu: Karanlık Köyün Cini
Genç kadın yazarların öykülerini göndereceği seçkinin jürisi de kadın yazarlardan oluştu. Seçkiye girmeye hak kazanan öyküleri seçen jüride, Buket Uzuner, Özlem Pekcan, İpek Özbey, Hatice Meryem, Elçin Poyrazlar, Ayşen Şahin, Ayça Güçlüten, Elif Key, Ayça Erkol ve Gönül Demircioğlu yer aldı.
8 MART'TA RAFLARDA YERİNİ ALACAK
Seçkinin gelirinin tamamı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlanacak. Kadın öykü yazarlarına ve kadınlara destek olmak için hayata geçirilen “Adı: Kadın” Öykü Seçkisi Ayrıkotu Kitap Yayınevi etiketiyle 8 Mart’ta raflarda olacak.