Adil paylaşılmayan su tükeniyor

Gıda Mühendisleri Odası, Dünya Su Günü’nde yayımladığı mesajda, 2050 yılına 350 milyon insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Açıklamada, 1,2 milyar insanın içme suyuna ulaşamadığı hatırlatıldı.

Haber Merkezi

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan kararla, 22 Mart günü, su ve su sorunlarına dikkat çekmek amacı ile belirlenen temalar çerçevesinde yirmi yıldır çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2024 yılı için “Dünya Su Günü” teması “Barış için Sudan Faydalanmak” olarak belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, kuraklık nedeniyle 2050 yılına 350 milyon insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. “Türkiye’de kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı, kaynakların kirlenmesi ve nüfus artışı ile birlikte yıldan yıla azalış göstermektedir” denilen açıklamada “Bu miktar 2000 yılında 1.652 metreküpken, % 19 azalışla 2021 yılında 1.342 metreküp olmuştur. 2040 yılı tahminlerine göre 1120 metreküple ‘su baskısı yaşayan ülkeler’ arasında yer alacağı öngörülmektedir” ifadelerini yer aldı.

SORUN ADALETSİZLİK

Su yaşamın kaynağı olmasına rağmen, 1,2 milyar insan güvenilir içme suyuna ulaşamadığı hatırlatılan açıklamada, “Dünya nüfusunun yarısından fazlasına sahip Asya kıtası su kaynaklarının %36'sına sahipken; dünya nüfusunun sadece %6’sının yaşadığı Güney Amerika kıtasında kaynakların %26’sı bulunmaktadır. Afrika'da ise, sorun yetersiz kaynak değil, suyun adil paylaşılmamasıdır” denildi.

GERİLİMİ ARTIRIYOR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Suyun yetersiz olması, kirlenmesi ve erişimin zorlaşması gibi sorunlar, ülkeler arasındaki gerilimleri artırabileceği gibi, adil paylaşımı da küresel barış, istikrar ve refahı sağlama gücüne sahiptir. Ulusal sınırları dışında kalan su kaynaklarına bağımlı 3 milyardan fazla insanın, 24 ülke tarafından işbirliği anlaşmaları ile paylaşılan su kaynaklarına ulaşamaması, su yönetimi ve iş birliğinin önemini gözler önüne sermektedir.”

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ORMAN VARLIĞI HER GÜN AZALIYOR

Türkiye Ormancılar Derneği, 21 Mart Orman Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada şu şekilde: "Mevcut iktidarın ormancılık bilim ve tekniğine aykırı politika ve uygulamaları sonucunda; ormanlarımız tahrip edilmekte ve her ne kadar iktidar orman alanlarının arttığını iddia etse de azaldığı sağduyu sahibi kamuoyunca bilinmektedir. Orman alanlarındaki bu azalmanın en önemli nedeni, aşırı odun üretiminin yanı sıra orman alanlarından verilen her türlü izinler ile orman sınırları dışına çıkarılan alanlar gelmektedir.”