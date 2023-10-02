Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre deprem 11.65 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, saati ise 14:48 olarak duyuruldu.