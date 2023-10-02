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Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 02.10.2023 15:05
  • Giriş: 02.10.2023 15:05
  • Güncelleme: 02.10.2023 15:12
Kaynak: Haber Merkezi
Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

AFAD, depremin Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre deprem 11.65 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, saati ise  14:48 olarak duyuruldu. 

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