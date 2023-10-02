Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD'ın aktardığına göre deprem 11.65 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, saati ise 14:48 olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2023
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-10-02
Saat:14:48:53 TSİ
Enlem:38.115 N
Boylam:38.363 E
Derinlik:11.65 km
Detay:https://t.co/uwVOb7rUsW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi