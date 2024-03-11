Adıyaman'da 71 yaşındaki kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi

Adıyaman’da 72 yaşındaki Abuzer Y. isimli erkek, evli olduğu 71 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü. Abuzer Y. gazetecilere yaptığı açıklamada, “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” dedi.

Adıyaman'da evli olduğu Naile Y'yi bıçaklayarak öldüren Abuzer Y. isimli erkek gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. ile Abuzer Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Abuzer Y, 71 yaşındaki Naile Y'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naile Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Abuzer Y, gazetecilere yaptığı açıklamada “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” dedi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.