Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Adıyaman merkezinde bulunan ağır hasarlı bir bina aniden çöktü. Yurttaşlar korku ve paniğe kapılırken olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Adıyaman’da aniden çöken 5 katlı ağır hasarlı bina paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binada aniden çöktü. Çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu sararken vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı.

Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde ölen ya da yaralananın olmadığı anlaşıldı.