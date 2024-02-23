Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda, bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Adıyaman'da kek yedikten sonra rahatsızlanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Cahit Zarifoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen 8 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 8 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.