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Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda, bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel
  • 23.02.2024 15:43
  • Giriş: 23.02.2024 15:43
  • Güncelleme: 23.02.2024 15:48
Kaynak: AA
Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Adıyaman'da kek yedikten sonra rahatsızlanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen 8 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 8 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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