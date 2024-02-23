Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda, bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel 23.02.2024 15:43 Giriş: 23.02.2024 15:43

Güncelleme: 23.02.2024 15:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA