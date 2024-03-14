Adıyaman'da inşaatta çalışan işçinin üzerine beton blok düştü
Adıyaman'da Karapınar Mahallesi'nde bir binanın temel kazısında çalışan A.K isimli işçi, üzerine beton blokların düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.
Kaynak: AA
Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sırasında beton blok A.K'nın bacağının üzerine düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.K. sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.