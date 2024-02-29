Adıyaman'da ortaokul öğrencisi okulda bıçaklandı

Adıyaman'da Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu'nda 14 yaşındaki çocuk, başka bir öğrenci tarafından bıçaklandı.

Adıyaman’da bir ortaokul öğrencisi, okul içerisinde başka bir öğrenci tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki A.V. isimli öğrenci, henüz belirlenemeyen bir nedenle ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından okul içerisinde bıçaklandı.

Bacağından bıçaklanarak yaralanan A.V., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

A.V. isimli öğrenciyi bıçaklayan diğer öğrencinin kaçtığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.