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Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Adıyaman'da kamyonun otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 07.04.2024 17:41
  • Giriş: 07.04.2024 17:41
  • Güncelleme: 07.04.2024 17:44
Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Fotoğraf: AA

Adıyaman'da kamyonun otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kamyon, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille Adıyaman - Kahta kara yolunun 20'nci kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Fırat Yılmaz ile Furkan Geyik ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz ile Geyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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