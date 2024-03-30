Adıyaman'da TOKİ şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Adıyaman'da, 6 Şubat depremleri sonrası yapımı devam eden TOKİ konutları inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Bir süre sonra itfaiye tarafından kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'da gece saatlerinde, deprem sonrası başlatılan TOKİ konutları şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

​Yangın, gece saatlerinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası depremzedeler için İndere bölgesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışan işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası, konteynerlerde kalan işçiler kendilerini dışarı atarken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, valilik tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez İndere Bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının yapım işini üstlenen yüklenici bir firmaya ait işçilerin kaldığı yatakhane bölümünde meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, yangının akabinde olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının başladığı yangınla ilgili çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Soğutma çalışmaların devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.