Adıyaman halkı: Hizmet yoktu, pahalılık çoktu

HABER MERKEZİ

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde 47 yıl sonra CHP’nin adayı Abdurrahman Tutdere’nin belediye başkanı seçildiği Adıyaman’da ANKA Haber Ajansı Adıyaman halkına mikrofon uzattı.

Adıyamanlılar, oy tercihlerindeki değişimin nedenlerini anlattı. Gülizar Özpolat, ‘‘Tutdere abimize, bu dönem oyumuzu CHP’ye verdik. Sonuna kadar yanında, arkasındayız. Daha önce oyumuzu Tayyip babaya kullanıyorduk. Hizmet yoktu pahalılık çoktu. Adıyaman halkının sesi duyulsaydı bu kadar sahipsiz perişan çaresiz kalmazdı. 1,5 senedir deprem oldu hala enkazlar yerde" diye konuştu.

Mehmet Boyraz ise, "Umarım CHP iyi şeyler yapar. Artık sabit fikirli olmak istemiyoruz. Ben AK Parti’nin kaybetmesini istemezdim ama kaybetti. Mutlu muyum? Gerçekten mutluyum" dedi. Gülizar Özpolat, Adıyamanlıların depremi çok ağır yaşadıklarını belirterek, "Hâlâ bizim ana yollarımız bile yapılmadı. Dönem değişti, inşallah bu defa her şey daha güzel olacak. Tutdere abimizle biz bu dönem oyumuzu CHP’ye verdik. Sonuna kadar yanında, arkasındayız.