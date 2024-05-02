Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adıyaman’da yağmur etkili oldu, kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 14 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yağmurdan dolayı kayarak yoldan çıkan yolcu minibüsü yan yattı. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Güncel
  • 02.05.2024 12:56
  • Giriş: 02.05.2024 12:56
  • Güncelleme: 02.05.2024 13:00
Kaynak: İHA
Adıyaman’da yağmur etkili oldu, kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 14 yaralı
Fotoğraf: İHA

Kahta-Diyarbakır yolunun 16’ıncı kilometresinde meydana gelen kazada yağmur sebebiyle yoldan çıkan yolcu minibüsü yan yattı. 

Kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yasin Arslan yönetimindeki 02 LF 228 plakalı minibüs sürücüsünün yağmurdan dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yan yattı.

Meydana gelen kazada B.G. (16), M.G. (18), M.K. (26), N.K. (20), E.K. (18), G.A. (17), H.A. (24), G.A. ( 17), S.A. (19), M.A. (16), S.T.A. (17), A.A. (18), R.A. (16) ve H.A. (31) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

BirGün'e Abone Ol